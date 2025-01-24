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11:13, 24 января 2025Бывший СССР

Лукашенко помиловал 15 осужденных

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 15 осужденных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-службу президента.

Помилованы трое мужчин и пять женщин, которые совершили экстремистские преступления. Также помилованы семь человек, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, из них шестеро совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.

«Каждое помилование — это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества», — заявили в пресс-службе.

Имена помилованных не приводятся.

Ранее Лукашенко помиловал 20 граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Сообщалось, что контролировать поведение помилованных после их освобождения будет Министерство внутренних дел республики.

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