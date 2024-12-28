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10:23, 28 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал 20 экстремистов

БелТА: президент Белоруссии Лукашенко помиловал 20 экстремистов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 20 граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации агентства, в числе помилованных экстремистов 14 граждан имеют хронические заболевания, у 10 лиц есть дети. Вместе с тем среди 20 осужденных, получивших помилование, 11 — женщины.

Контролировать поведение получивших помилование белорусов после их освобождения будет Министерство внутренних дел республики.

9 декабря стало известно о помиловании Лукашенко 29 экстремистов. Все они раскаялись и обратились к главе государства с соответствующим ходатайством.

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