БелТА: президент Белоруссии Лукашенко помиловал 20 экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 20 граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации агентства, в числе помилованных экстремистов 14 граждан имеют хронические заболевания, у 10 лиц есть дети. Вместе с тем среди 20 осужденных, получивших помилование, 11 — женщины.

Контролировать поведение получивших помилование белорусов после их освобождения будет Министерство внутренних дел республики.

9 декабря стало известно о помиловании Лукашенко 29 экстремистов. Все они раскаялись и обратились к главе государства с соответствующим ходатайством.