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13:45, 9 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал 29 экстремистов

БелТА: президент Белоруссии Лукашенко помиловал 29 экстремистов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к главе государства. Это 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, 15 имеют хронические заболевания», — передает агентство.

Контроль за поведением получивших помилование экстремистов будет обеспечивать Министерство внутренних дел Белоруссии, уточняет БелТА.

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