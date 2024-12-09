БелТА: президент Белоруссии Лукашенко помиловал 29 экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к главе государства. Это 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, 15 имеют хронические заболевания», — передает агентство.

Контроль за поведением получивших помилование экстремистов будет обеспечивать Министерство внутренних дел Белоруссии, уточняет БелТА.