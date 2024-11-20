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16:44, 20 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал 32 экстремиста

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 32 осужденных за экстремизм
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 32 человека, осужденных за экстремизм. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди помилованных 8 женщин и 24 мужчины. Их имена не называются. Все они признали свою вину перед помилованием.

В пресс-службе уточнили, что у 17 человек имеются хронические заболевания, а один является инвалидом. Кроме того, двое из осужденных — многодетные родители.

23 октября Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошение о помиловании одного из лидеров оппозиции во время протестов 2020 года Марии Колесниковой. Она также осуждена за экстремизм. О ее нахождении в списках неизвестно.

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