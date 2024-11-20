Лукашенко помиловал 32 экстремиста

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 32 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 32 человека, осужденных за экстремизм. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди помилованных 8 женщин и 24 мужчины. Их имена не называются. Все они признали свою вину перед помилованием.

В пресс-службе уточнили, что у 17 человек имеются хронические заболевания, а один является инвалидом. Кроме того, двое из осужденных — многодетные родители.

23 октября Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошение о помиловании одного из лидеров оппозиции во время протестов 2020 года Марии Колесниковой. Она также осуждена за экстремизм. О ее нахождении в списках неизвестно.