Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассмотрит просьбу о помиловании Колесниковой

Лукашенко заявил, что раздумывает над помилованием Марии Колесниковой
СюжетЛукашенко заявил:
Мария Колесникова

Мария Колесникова. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с агентством БелТА заявил, что готов рассмотреть ходатайство о помиловании оппозиционерки Марии Колесниковой.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (...) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим», — подчеркнул Лукашенко.

Колесникова осуждена за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Она была главой предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

В сентябре 2021 года Колесникова получила 10 лет тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку невиновна.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

      В Белом доме заявили о прибытии трех тысяч бойцов из Северной Кореи в Россию

      Симоньян выступила против налога на бездетность

      Стало известно о решении Эрдогана прервать визит в Казань из-за теракта

      Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре

      Люди отомстили акуле за нападение на человека

      В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу возвращения российских клубов

      В Иране выразили надежду на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией

      Судьбу консульства Польши в Петербурге раскрыли

      Россиянин пострадал из-за сброса взрывного устройства на его дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше