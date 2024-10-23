Лукашенко рассмотрит просьбу о помиловании Колесниковой

Лукашенко заявил, что раздумывает над помилованием Марии Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с агентством БелТА заявил, что готов рассмотреть ходатайство о помиловании оппозиционерки Марии Колесниковой.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (...) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим», — подчеркнул Лукашенко.

Колесникова осуждена за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Она была главой предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

В сентябре 2021 года Колесникова получила 10 лет тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку невиновна.

