Мария Колесникова: ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась просить о помиловании. Об этом она заявила в интервью DW.

«Любое давление имеет противоположный эффект. Естественно, ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи. Ведь я, как Максим Знак и все политзаключенные, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал», — сказала Колесникова.

Она отметила, что власти Белоруссии ведут страну в никуда. «Важно всем вместе искать выход из опасного пике и уже сейчас думать о решении задач на будущее», — заявила оппозиционерка.

На вопрос, что может заставить президента Александра Лукашенко уйти со своего поста, Колесникова ответила: «Ситуация очень сложная, и мы уже потеряли больше года. Очень хочется верить, что здравый смысл, наконец, победит. Уход произойдет, это вопрос времени и той цены, которую за это заплатят белорусы».

Она заявила, во власти есть силы, «готовые к конструктивным решениям, к переговорам по выходу из пике».

В сентябре члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован.