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Силовые структуры
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14:46, 29 июля 2026 (обновлено: 14:54, 29 июля 2026)Силовые структуры

На директора компании-разработчика российских беспилотников совершили покушение

В Туле разыскивают пытавшегося застрелить директора Лаборатории беспилотной авиации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Туле разыскивают пытавшегося застрелить директора Лаборатории беспилотной авиации. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на свой источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным канала, неизвестный дождался предпринимателя в подъезде дома на улице Михеева и произвел в него три выстрела, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшим оказался директор Лаборатории беспилотной авиации Андрей Черезов.

Несмотря на полученные ранения, мужчина выжил и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление личности нападавшего и всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер наблюдения и допрашиваются свидетели в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с сестрой и ее мужем при помощи полена.

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