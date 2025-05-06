Россия пригласила посла США на парад Победы в Москве

Ушаков: Россия направила приглашение на парад Победы в Москве послу США

Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, это мы увидим 9 мая», — отметил он.

Кроме того, по его словам, на параде будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что на параде Победы в Москве 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. В частности, на мероприятия прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама и Монголии. Также ожидается визит лидеров Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.