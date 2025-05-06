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16:09, 6 мая 2025Мир

В Кремле назвали число иностранных лидеров на параде Победы

Ушаков: На параде Победы будут присутствовать 29 иностранных лидеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На параде Победы в Москве 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили» — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера уточнил, что на мероприятия прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама и Монголии. Также ожидается визит лидеров Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил предложение украинских властей посетить Киев перед визитом в Москву по случаю Дня Победы.

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