В Кремле назвали число иностранных лидеров на параде Победы

Ушаков: На параде Победы будут присутствовать 29 иностранных лидеров

На параде Победы в Москве 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили» — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера уточнил, что на мероприятия прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама и Монголии. Также ожидается визит лидеров Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил предложение украинских властей посетить Киев перед визитом в Москву по случаю Дня Победы.