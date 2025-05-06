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14:57, 6 мая 2025Мир

Иностранный лидер отказался ехать на Украину до визита в Россию на 9 Мая

Metrópoles: Президент Бразилии Лула отказался ехать на Украину до визита в РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил предложение украинских властей посетить Киев перед визитом в Москву по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет бразильская газета Metrópoles со ссылкой на дипломатические источники из Украины.

«Когда Лула едет в Москву, у него нет никаких полномочий говорить о мире на Украине. Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — рассказал изданию неназванный украинский дипломат.

Собеседник издания добавил, что поездка в российскую столицу на 9 Мая будет расценена Украиной как «враждебный акт со всеми негативными последствиями для двустороннего сотрудничества». По его словам, Киев после отказа бразильского лидера рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свои планы посетить Москву 9 мая и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

По информации газеты Metrópoles, украинское руководство отказалось от контактов с Бразилией после того, как Луис Инасиу Лула да Силва согласился посетить Россию по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.

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