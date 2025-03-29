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12:19, 29 марта 2025Мир

Президент Бразилии подтвердил участие в праздновании 9 Мая

Президент Бразилии Лула да Силва приедет в Москву на День Победы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свои планы приехать в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Я приеду в Россию 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы», — отметил политик.

Кроме того, Лула да Силва сообщил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине в ходе визита в Москву.

27 января Лула да Силва в телефонном разговоре поблагодарил российского лидера за приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что готов принять участия в мероприятии.

26 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готовится к визиту президента Кубы Диас-Канеля Бермудеса в Москву 9 мая. По словам министра, визит кубинского лидера также совпадает с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

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