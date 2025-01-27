Президент Бразилии захотел посетить празднование в Москве 80-летия Победы

Президент Бразилии Лула да Силва посетит празднование в Москве 80-летия Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении посетить празднование в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

«Президент Лула поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая и заявил о намерении присутствовать», — заявили в пресс-службе главы государства.

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии. Лидеры стран обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, а также обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.