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18:28, 27 января 2025Мир

Путин провел переговоры с президентом Бразилии

Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Семен Александров (редактор)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, а также обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Лидеры стран обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

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