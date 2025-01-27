Путин провел переговоры с президентом Бразилии

Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, а также обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Лидеры стран обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.