Путин провел важный телефонный разговор

Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Гвинеи-Биссау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Умару Сиссоку Эмбало в Москве в мае 2024 года, обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин 23 января проведет важный международный телефонный разговор. Он подчеркнул, что речь не идет о звонке от президента США Дональда Трампа, однако он «не менее важный для нас».

Кроме того, российский лидер прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за международного звонка и принес извинения.