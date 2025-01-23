Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 23 января 2025Мир

Путин провел важный телефонный разговор

Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Гвинеи-Биссау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Умару Сиссоку Эмбало в Москве в мае 2024 года, обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин 23 января проведет важный международный телефонный разговор. Он подчеркнул, что речь не идет о звонке от президента США Дональда Трампа, однако он «не менее важный для нас».

Кроме того, российский лидер прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за международного звонка и принес извинения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

      ФСБ уличила начальника российской колонии в поборах с заключенных

      В Латвии отказались отправлять войска на Украину без гарантий безопасности НАТО

      Green Day перепели свой хит ради шутки про Илона Маска

      Российский суд ужесточил наказание экс-чиновнику по делу о взятке

      В российском городе пожаловались на разваливающиеся после недавнего капремонта дома

      Путин назвал одно из условий технологического сотрудничества с другими странами

      Сосулька пробила лобовое стекло едущего автомобиля в российском городе

      В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше