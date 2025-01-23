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16:41, 23 января 2025Россия

Международный звонок прервал заседание Путина

Путин прервал заседание набсовета АСИ из-за международного звонка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за международного звонка и принес извинения, передает ТАСС.

«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — заявил российский президент.

С кем именно будет проводиться диалог, он не уточнил. Вместе с тем Путин призвал собравшихся не останавливать совещание и продолжать работать, несмотря на его временное отсутствие. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», — обозначил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина. Он также не раскрыл собеседника российского президента, но уточнил, что речь не идет о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, и оценил звонок как «не менее важный для нас».

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