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12:43, 23 января 2025Мир

В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет важный международный телефонный разговор
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет важный международный телефонный разговор 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем международный телефонный разговор президента», — заявил официальный представитель Кремля.

На фоне сообщений об ожидаемых телефонных переговорах Путина и президента США Дональда Трампа Песков отметил, что анонсированный им разговор не относится к этой теме. При этом он подчеркнул, что предстоящий звонок «не менее важный для нас».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту с Трампом, ожидая соответствующих сигналов из США.

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