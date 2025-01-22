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14:38, 22 января 2025Мир

В МИД России рассказали о подготовке к контактам с Трампом

Замглавы МИД Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту с Трампом
Семен Александров (редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», — рассказал дипломат.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что после вступления республиканца в должность президента США есть небольшое окно возможностей договоренностей с Вашингтоном.

Сам Трамп заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным как можно скорее. По его словам, основной темой их переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

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