В МИД России оценили вероятность договоренностей с администрацией Трампа

Рябков: окно возможностей для договоренностей с администрацией США существует

Небольшое окно возможностей для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа существует. Вероятность договоренностей с Вашингтоном оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Институте США и Канады РАН, сообщает ТАСС.

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — сказал дипломат.

По его словам, важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с США, как максимизировать возможности и минимизировать риски.

Ранее Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. По информации источников The Wall Street Journal, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники издания из числа бывших коллег Келлога при этом отмечают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, поскольку он полностью зависит от мнения Трампа.