Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

WSJ: Трамп поручил Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней, однако мало кто верит в реальность таких сжатых сроков. Подробности приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняется в материале, почти никто всерьез не считает, что он сможет это сделать. По информации источников WSJ, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники издания из числа бывших коллег Келлога при этом отмечают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, поскольку он полностью зависит от мнения Трампа. Из-за этого, по их утверждению, Келлога не допустят до реальных переговоров США и России.

WSJ также предупреждает, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании. Тогда политик говорил, что завершит конфликт за сутки. Однако затем он сам признал, что это тяжелее, чем он думал.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В США раскрыли возможное предложение России по конфликту на Украине

Как отметил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен, США могут предложить перемирие по корейскому сценарию, однако это не будет соответствовать интересам Москвы. Соглашение, положившее конец Корейской войне, предполагало приостановку открытых боевых действий, вывод всех военных сил и техники из зоны шириной четыре тысячи метров, создание демилитаризованной буферной зоны, запрет сторонам конфликта входить в воздушные, наземные или морские районы, находящиеся под контролем другой стороны, а также освобождение и репатриацию военнопленных.

Брайен пояснил, что военные цели России включают также демилитаризацию Украины и соглашение о том, что она не станет членом НАТО. «Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — указал он. По его словам, подобное перемирие может быть лишь временной мерой.

В России ответили на поручение Трампа закончить конфликт за 100 дней

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов посоветовал США научиться вести себя цивилизованно на международной арене, в том числе в отношениях с Россией. «100 дней происходит из американской традиции за 100 дней показывать чудеса американскими президентами народу: к нам эта традиция не имеет никакого отношения», — порассуждал он.

Сенатор добавил, что любые международные соглашения должны основываться на балансе интересов всех участвующих сторон.

Госсекретарь США объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа

При этом госсекретарь США Марко Рубио сказал, что конфликт на Украине — сложный вопрос, который требует «тяжелой работы дипломатии», переговоры не будут вестись публично.

Единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму (...) это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться Марко Рубио госсекретарь США

Чиновник добавил, что конфликт нанес ущерб как Украине, так и России, а также «стабильности в Европе».