Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов», однако признал, что это сложнее, чем он думал. Политик рассказал об этом в интервью журналу Time.
«Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем то, что происходит между Россией и Украиной. Сколько молодых солдат лежат в полях тут и там — это ужас. Совершается безумие», — высказался Трамп.
В том же интервью он сообщил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине и отметил, что единственный способ достичь этого — «не сдаваться».
Ранее республиканец заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием является «глупым», оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире.