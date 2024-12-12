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23:11, 12 декабря 2024Мир

Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп признал невозможность разрешить конфликт на Украине за 24 часа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов», однако признал, что это сложнее, чем он думал. Политик рассказал об этом в интервью журналу Time.

«Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем то, что происходит между Россией и Украиной. Сколько молодых солдат лежат в полях тут и там — это ужас. Совершается безумие», — высказался Трамп.

В том же интервью он сообщил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине и отметил, что единственный способ достичь этого — «не сдаваться».

Ранее республиканец заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием является «глупым», оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире.

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