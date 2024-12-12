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16:26, 12 декабря 2024Мир

Трамп назвал глупым одно решение Зеленского

Трамп: решение Зеленского наносить удары вглубь России является глупым
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Решение украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием является «глупым», которое создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Я думаю, что самая опасная ситуация в мире сейчас — это то, что Зеленский решил, как я предполагаю, с одобрения действующего президента США Джо Байдена, начать наносить удары по России дальнобойными ракетами. Я думаю, что это достаточно глупое решение», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к «серьезной эскалации» в конфликте.

Ранее Трамп раскритиковал решение уходящей администрации Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.

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