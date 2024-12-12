Трамп назвал глупым одно решение Зеленского

Трамп: решение Зеленского наносить удары вглубь России является глупым

Решение украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием является «глупым», которое создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Я думаю, что самая опасная ситуация в мире сейчас — это то, что Зеленский решил, как я предполагаю, с одобрения действующего президента США Джо Байдена, начать наносить удары по России дальнобойными ракетами. Я думаю, что это достаточно глупое решение», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к «серьезной эскалации» в конфликте.

Ранее Трамп раскритиковал решение уходящей администрации Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.