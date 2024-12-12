Трамп выступил против ударов ВСУ по России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. Об этом сообщает Time.
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?» — сказал он.
По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.
Ранее Time признал Трампа человеком года. По мнению журнала, политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. Отмечается, что он смог увидеть внутренние и внешние проблемы из-за которых получил столь высокую поддержку.