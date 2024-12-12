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16:01, 12 декабря 2024Мир

Трамп выступил против ударов ВСУ по России американскими ракетами

Трамп категорически не согласен с ударами ВСУ по России американскими ракетами
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. Об этом сообщает Time.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?» — сказал он.

По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.

Ранее Time признал Трампа человеком года. По мнению журнала, политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. Отмечается, что он смог увидеть внутренние и внешние проблемы из-за которых получил столь высокую поддержку.

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