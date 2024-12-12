Time назвал человека года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Соответствующее решение опубликовано на сайте журнала.
«Политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. [Хотя] его первый срок закончился позором (...) он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов во всех семи колеблющихся штатах (...) Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию», — отмечается в материале издания.
Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседе в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп «вероятнее всего» будет признан человеком года по версии журнала Time, что произойдет уже во второй раз. В первый раз американский лидер удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах.