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15:46, 12 декабря 2024Мир

Time назвал человека года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Соответствующее решение опубликовано на сайте журнала.

«Политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. [Хотя] его первый срок закончился позором (...) он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов во всех семи колеблющихся штатах (...) Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседе в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп «вероятнее всего» будет признан человеком года по версии журнала Time, что произойдет уже во второй раз. В первый раз американский лидер удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах.

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