Time назвал человека года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Соответствующее решение опубликовано на сайте журнала.

«Политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. [Хотя] его первый срок закончился позором (...) он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов во всех семи колеблющихся штатах (...) Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседе в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп «вероятнее всего» будет признан человеком года по версии журнала Time, что произойдет уже во второй раз. В первый раз американский лидер удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах.