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09:32, 12 декабря 2024Мир

Стало известно о будущем человеке года по версии журнала Time

CNN: Трампа могут признать человеком года во второй раз
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Chown / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп «вероятнее всего» будет признан человеком года по версии журнала Time, что произойдет уже во второй раз. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Time назовет Трампа в качестве кандидата этого года в четверг, признав избранного президента как личность или группу, которые, как считается, оказали наибольшее влияние на мировые дела "к добру или к худу". Чтобы отпраздновать презентацию обложки журнала, Трамп позвонит в колокол открытия на Нью-Йоркской фондовой бирже», — приводит телеканал слова источника.

В первый раз Трамп удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах. Примечательно, что сам американский лидер критиковал журнал и утверждал, что тот никогда его не почтит подобным званием.

Ранее Трамп назвал своей приоритетной задачей прекращение украинского конфликта. Избранный американский лидер уточнил, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке также важно, однако боевые действия в этом регионе прекратить «не так сложно, как конфликт Украины и России».

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