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11:57, 11 декабря 2024Мир

Трамп назвал прекращение украинского конфликта своим приоритетом

Трамп: приоритетной задачей является прекращение украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп назвал своей приоритетной задачей прекращение украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в интервью французскому журналу Paris Match.

«Приоритет — решить проблему Украины с Россией», — заявил Трамп, отметив, что мир столкнулся с множеством кризисов.

Избранный американский лидер уточнил, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке также важно, однако боевые действия в этом регионе прекратить «не так сложно, как конфликт Украины и России». Трамп заверил, что продолжит поддерживать отношения с Францией в оборонной сфере после вступления в должность, а также «будет говорить» с французским руководством о ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что в ходе беседы в Париже Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что хочет прекращения огня на Украине.

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