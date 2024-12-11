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10:00, 11 декабря 2024Мир

Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет прекращения огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что хочет прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Три лидера говорили в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали или видение мира, но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров», — заявили агентству четыре высокопоставленных источника.

Ранее высокопоставленные источники издания «Страна.ua» сообщили, что Украинские власти во главе с Зеленским не хотят завершать конфликт с Россией путем прекращения огня на линии фронта, чтобы не проводить выборы президента.

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