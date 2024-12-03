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14:49, 3 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о надежде Зеленского на продолжение конфликта

«Страна.ua»: Зеленский не хочет завершать конфликт путем прекращения огня
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украинские власти во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не хотят завершать конфликт с Россией путем прекращения огня на линии фронта, чтобы не проводить выборы президента. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

«На Банковой не хотят завершать войну в ближайшее время путем прекращения огня по линии фронта. Там считают, что ситуация для украинской армии тяжелая, но не катастрофичная (...) Если война продолжится, то и никаких выборов не будет», — рассказал собеседник издания. По его словам, Киев рассчитывает, что наступление Российской армии не дойдет до Днепра и Харькова.

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Источник «Страны» подчеркнул, что такой подход украинских властей поддерживают влиятельные круги на Западе, в том числе внутри Республиканской партии США. Отмечается, что сейчас они пытаются убедить избранного президента страны Дональда Трампа продолжать ту же политику в отношении Украины, что вел президент Джо Байден, или даже расширить помощь, а также не предлагать сторонам вариант завершения конфликта по линии фронта.

При этом, по словам собеседника издания, если Трамп настоит на своем варианте перемирия, у украинских властей не останется вариантов — им придется согласиться с прекращением огня, после чего команде Зеленского придется идти на выборы. «Но проигрывать их Офис президента не собирается, поэтому предпринимает уже сейчас ряд усилий», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план завершения украинского конфликта. Сообщалось, что инициатива предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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