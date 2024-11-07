Трамп готовит новый план по завершению конфликта на Украине

WSJ: Трамп готовит новый план и сделку для завершения конфликта на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает источник, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды Трампа указал, что американцев не посылают поддерживать мир на Украине.

«И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — указал он.

В WSJ отмечают, что указанные пункты схожи с теми, которые в начале осени описывал Джей Ди Вэнс. По его словам, Трамп предложит России, Украине и Европе договориться о мирном урегулировании самостоятельно.

Ранее Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Shawn Ryan Show описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине.

Также ранее Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине.

