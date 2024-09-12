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21:40, 12 сентября 2024Мир

Кандидат в вице-президенты США описал план Трампа по завершению конфликта на Украине

Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку по линии фронта и нейтралитет
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Shawn Ryan Show описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине.

По его мнению, политик скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно в себя включает.

«И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», — высказал предположение Вэнс.

Он добавил, что в этом случае Украина сможет сохранить свой суверенитет. Кандидат в вице-президенты также считает, что Европа хочет завершить конфликт из-за высоких цент на энергоносители, однако она недофинансировала поддержку Киева, в то время как американские налогоплательщики «были очень щедрыми к украинцам».

Ранее Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. Отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, он сказал, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней, добавив, что это не противоречит интересам США.

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      Марина Совина
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