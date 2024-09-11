Трамп ответил на вопрос про его позицию по конфликту на Украине

Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине ради спасения людей

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. На эту тему он высказался в ходе теледебатов с вице-президентом Камалой Харрис, трансляцию ведет телеканал ABC News.

Политик, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта. «На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку», — сказал Трамп.

Он также подверг критике действующего американского президента Джо Байдена за отсутствие диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать», — подчеркнул Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце августа он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».