Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 11 сентября 2024Мир

Трамп ответил на вопрос про его позицию по конфликту на Украине

Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине ради спасения людей

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. На эту тему он высказался в ходе теледебатов с вице-президентом Камалой Харрис, трансляцию ведет телеканал ABC News.

Политик, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта. «На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку», — сказал Трамп.

Он также подверг критике действующего американского президента Джо Байдена за отсутствие диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать», — подчеркнул Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце августа он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

      Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина

      Трамп оценил дебаты с Харрис

      В ЕС поставили под вопрос одно из соглашений с Украиной из-за санкций против России

      Россиян предупредили о коварстве протеиновых батончиков

      Харрис раскрыла отношение военных США к Трампу

      Россиянам рассказали о способе вернуть миллион при покупке квартиры

      В деле о гибели туристов в московском коллекторе появились новые подробности

      Россияне назвали достаточную для ремонта сумму

      Модель OnlyFans рассказала о необычном запросе подписчика за тысячу долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше