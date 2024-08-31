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02:06, 31 августа 2024Мир

Трамп пообещал закончить зарубежные войны

Трамп пообещал закончить «войны за рубежом» в случае победы

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить «войны за рубежом» в случае своей победы на выборах. Об этом политик заявил на выступлении в Пенсильвании, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN на своем YouTube-канале.

«Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом», — сказал Трамп.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что ладить с Россией — это хорошо. Он отметил, что нынешний президент страны Джо Байден растерял остатки разума. По словам Трампа, у его преемника был очень низкий коэффициент интеллекта, «а теперь, наверное, вообще, нулевой».

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      Евгений Силаев
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