Трамп связал спецоперацию на Украине с неуважением Путина к Байдену

Трамп: Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы уважал Байдена

Президент России Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы уважал американского коллегу Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов.

По его словам, Москва приняла такое решение на фоне вывода американских войск из Афганистана. Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем [на Украину]"», — заявил Трамп.

Ранее бывший американский лидер оценил условия президента России Владимира Путина для урегулирования украинского конфликта. Трамп счел их неприемлемыми.