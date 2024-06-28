Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 28 июня 2024Мир

Трамп связал спецоперацию на Украине с неуважением Путина к Байдену

Трамп: Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы уважал Байдена
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент России Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы уважал американского коллегу Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов.

По его словам, Москва приняла такое решение на фоне вывода американских войск из Афганистана. Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем [на Украину]"», — заявил Трамп.

Ранее бывший американский лидер оценил условия президента России Владимира Путина для урегулирования украинского конфликта. Трамп счел их неприемлемыми.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      С жителями Севастополя после атаки ВСУ попытались связаться неизвестные люди. Кто они и что им было нужно?

      Трамп высмеял Байдена на дебатах

      Трамп назвал Байдена преступником в прямом эфире

      Раскрыт оригинальный способ получить оргазм от орального секса

      Россиян предостерегли от мошеннической схемы с «вернувшимся Мавроди»

      Девушка дала оригинальный совет по поводу секса и разбогатела на 5,5 миллиона рублей

      В Германии возмутились оговоркой Байдена на дебатах

      Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала фигуру в купальнике

      Chang’e-6 назвали самой технологичной лунной миссией Китая

      Трамп оценил условия Путина для урегулирования на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше