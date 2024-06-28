Трамп оценил условия Путина для урегулирования на Украине

Трамп назвал выдвинутые Путиным условия по Украине неприемлемыми для него

Бывший американский лидер Дональд Трамп оценил выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия для урегулирования конфликта на Украине, посчитав их неприемлемыми. Об этом Трамп заявил во время дебатов с действующим главой США Джо Байденом на CNN.

При этом экс-глава США сообщил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы уважал Байдена. По его словам, Москва приняла такое решение на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Трамп также обвинил Байдена в падении США до уровня стран третьего мира. Как утверждает бывший американский лидер, политика нынешнего президента наносит ущерб интересам США.