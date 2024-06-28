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04:43, 28 июня 2024Мир

Трамп оценил условия Путина для урегулирования на Украине

Трамп назвал выдвинутые Путиным условия по Украине неприемлемыми для него

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп оценил выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия для урегулирования конфликта на Украине, посчитав их неприемлемыми. Об этом Трамп заявил во время дебатов с действующим главой США Джо Байденом на CNN.

При этом экс-глава США сообщил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы уважал Байдена. По его словам, Москва приняла такое решение на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Трамп также обвинил Байдена в падении США до уровня стран третьего мира. Как утверждает бывший американский лидер, политика нынешнего президента наносит ущерб интересам США.

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      Маргарита Пименова
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