Трамп обвинил Байдена в падении США до стран третьего мира

Трамп обвинил Байдена в скатывании США до уровня стран третьего мира

США теряют престиж на международной арене. С таким обвинением в адрес действующего президента Джо Байдена в ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN выступил его оппонент Дональд Трамп.

По его словам, сейчас США скатились до уровня стран третьего мира. «Нас больше не уважают», — заявил бывший глава Белого дома, пояснив, что позорная политика Байдена наносит ущерб интересам США.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что настоящим оппонентом Трампа на дебатах станет телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие. «Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», — добавил Сакс, выразив уверенность, что Байден не решился бы принять участие в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с Республиканской партией.