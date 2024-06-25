Американский миллиардер назвал настоящего оппонента Трампа на дебатах с Байденом

Сакс: настоящим противником Трампа на дебатах с Байденом станет телеканал CNN

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал настоящего оппонента кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим президентом Джо Байденом. Предприниматель заявил в соцсети X, что истинным противником Трампа станет телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие.

«Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», — добавил Сакс, выразив уверенность, что Байден не решился бы принять участие в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с Республиканской партией.

Ранее стало известно, что Джо Байден начал готовиться к дебатам с Дональдом Трампом. В подготовку президента к дебатам входят две основные части. На первом этапе Байден вместе с советниками изучает материалы и всю необходимую информацию, а также занимается проработкой тезисов.

Тем временем высокопоставленные демократы усомнились в победе Байдена из-за его подходов к предвыборной кампании. Самые близкие соратники действующего президента сохраняют уверенность в его «теории», при этом большинство ее не разделяют.