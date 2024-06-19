Демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов

Axios: демократы сомневаются, что подходы Байдена обеспечат ему успех на выборах

Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера из-за его подходов к предвыборной кампании. Об этом сообщает издание Axios.

«Высокопоставленные демократы, включая некоторых помощников Байдена, все больше сомневаются в его теории победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера [бывшего президента США] Дональда Трампа», — пишет автор материала.

В статье также говорится, что самые близкие соратники действующего американского лидера сохраняют уверенность в его «теории», при этом большинство ее не разделяют. По данным материала, опросы общественного мнения показывают отставание главы Белого дома от главного оппонента.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего страны, как сейчас.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.