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06:56, 23 июня 2024Мир

Раскрыты детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом

ABC: Байден тренируется стоять по 90 минут в ходе подготовки к дебатам с Трампом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Президент США Джо Байден начал готовиться к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказала старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.

Отмечается, что действующий глава Белого дома «засел» в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде. Ему помогает команда ближайших советников.

В подготовку президента Соединенных Штатов к дебатам с Трампом входят две основные части. На первом этапе Байден вместе с советниками изучают материалы и всю необходимую информацию, а также занимаются проработкой тезисов. «Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого [тезисов] в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе», — сообщила Ван.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп не смогут говорить одновременно — в студии будет включен только один микрофон.

Согласно опросам, на предстоящих выборах в США обоих кандидатов не поддержали бы четверть американских избирателей, и лишь три процента граждан относятся благосклонно и к Байдену, и к Трампу.

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      Марина Совина
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