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16:57, 15 июня 2024Мир

Опрос выявил не поддерживающих Байдена и Трампа американцев

Pew Research Center: Байдена и Трампа не поддерживают четверть американцев
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

На предстоящих выборах в США действующего главу государства Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа не поддержали бы четверть американских избирателей, следует из опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.

Опрос выявил, что три процента американцев относятся благосклонно сразу к двум потенциальным кандидатам, 34 — только к Байдену и 36 — к Трампу. Исследование проводилось 13-19 мая среди 8638 взрослых американцев.

Согласно Pew Research Center, предыдущий пик негативной оценки потенциальных кандидатов на пост президента США наблюдался в 2016 году, когда каждый пятый американец заявил, что не хотел бы видеть главой Белого дома ни Хиллари Клинтона, ни Трампа.

В мае издание Axios со ссылкой на источники в Демократической партии США сообщило, что Байден искренне не верит плохим показателям, которые он демонстрирует в американских предвыборных опросах.

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      Иван Потапов
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