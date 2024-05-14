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18:33, 14 мая 2024Мир

Байден отказался верить своим плохим показателям в опросах

Axios: Байден сознательно не верит своим плохим показателям в опросах

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден сознательно не верит плохим показателям, которые он демонстрирует в американских предвыборных опросах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Демократической партии США.

«По словам демократов, которые беседовали с президентом и его командой в частном порядке, его отрицание плохих результатов опросов является искренним убеждением, а не рекламным трюком», — утверждается в публикации.

По данным издания, многие представители Демократической партии призывают изменить направление кампании Байдена, так как по опросам действующий лидер «находится далеко позади того уровня, на котором он был четыре года назад». В ответ на эти предложения штаб Байдена отвечает, что публичные опросы якобы не отражают уровень поддержки президента.

Издание также сообщило, что в своих выступлениях Байден ссылается лишь на те опросы, в которых он лидирует, а в эксклюзивном интервью для CNN, столкнувшись с негативными результатами опросов, заявил, что их данные «все время были неверными».

29 апреля телеканал CNN опубликовал результаты опроса от компании SSRS, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп сохраняет преимущество над Байденом.

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      Елизавета Мытарева
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