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12:24, 29 апреля 2024Мир

Опрос показал сохранение Трампом преимущества над Байденом

Опрос CNN: Трамп сохраняет преимущество над Байденом в перевыборной кампании

Фото: Syndi Pilar / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет преимущество над действующим американским лидером Джо Байденом в перевыборной кампании. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на совместный с компанией SSRS опрос.

«Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей остается стабильной на уровне 49 процента (...) в то время как поддержка Байдена составляет 43 процента, что незначительно отличается от январского показателя в 45 процентов», — отмечает телеканал.

Авторы материала также обращают внимание, что американцы изменили свои оценки президентств обоих политиков. Согласно опросу, 55 процентов граждан назвали итоги администрации Трампа успешной, в то время как в 2021 году так считали лишь 45 процентов. При этом 61 процент граждан негативно оценивают президентство Байдена.

Ранее опрос Fox News показал, что Трамп и Байден сталкиваются с проблемами в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, где сложнее всего определить фаворита гонки. Важность четырех штатов для кандидатов объясняется тем, что они являются «колеблющимися» и во многом они решают исход президентских выборов в последние годы.

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      Максим Габриелян
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