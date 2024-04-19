Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 19 апреля 2024Мир

Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

Опрос Fox News показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп сталкиваются с проблемами в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, которые являются ключевыми для президентских выборов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на проведенный опрос.

В частности, кандидаты делят поровну поддержку в Пенсильвании и Висконсине. При этом Трамп лидирует в Джорджии и Мичигане, однако его отрыв не является существенным. Данный факт делает итоги выборов в этих штатах непредсказуемыми.

«Трамп достигает или превышает свой процент голосов в 2020 году в двусторонней гонке, в то время как Байден отстает от своего показателя (...). Трамп имеет существенное преимущество в вопросах иммиграции и экономики (...). Однако по вопросу абортов Байдену больше доверяют в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Трампу — только в Джорджии», — сообщает телеканал.

Важность четырех штатов для кандидатов объясняется тем, что они являются «колеблющимися». Так называют штаты, где кандидаты-демократы и кандидаты-республиканцы имеют равные шансы на победу. В условиях политической системы США голоса в таких штатах играют решающую роль на выборах, так как исход голосования в них не может быть предопределен.

Ранее стало известно, что Трамп изменил свое мнение по вопросу абортов. Политик предложил отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату. Предполагается, что Трамп посчитал излишне агрессивную позицию республиканцев причиной их неубедительной победы на промежуточных выборах в Конгресс два года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Путин наградил дочь Гагарина орденом «За заслуги перед Отечеством»

      Орбан предупредил о сползании НАТО в конфликт на Украине

      На Западе заявили о невозможности ВСУ остановить российское наступление

      В Госдуме объяснили слова командующего ВС Эстонии об ударах по России

      Глава МИД России раскрыл подробности гарантий Украине на переговорах

      Песков заявил об уточняющихся со временем нюансах проведения СВО

      Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста осудили

      Назван крупнейший европейский поставщик вина в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше