Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

Опрос Fox News показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп сталкиваются с проблемами в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, которые являются ключевыми для президентских выборов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на проведенный опрос.

В частности, кандидаты делят поровну поддержку в Пенсильвании и Висконсине. При этом Трамп лидирует в Джорджии и Мичигане, однако его отрыв не является существенным. Данный факт делает итоги выборов в этих штатах непредсказуемыми.

«Трамп достигает или превышает свой процент голосов в 2020 году в двусторонней гонке, в то время как Байден отстает от своего показателя (...). Трамп имеет существенное преимущество в вопросах иммиграции и экономики (...). Однако по вопросу абортов Байдену больше доверяют в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Трампу — только в Джорджии», — сообщает телеканал.

Важность четырех штатов для кандидатов объясняется тем, что они являются «колеблющимися». Так называют штаты, где кандидаты-демократы и кандидаты-республиканцы имеют равные шансы на победу. В условиях политической системы США голоса в таких штатах играют решающую роль на выборах, так как исход голосования в них не может быть предопределен.

Ранее стало известно, что Трамп изменил свое мнение по вопросу абортов. Политик предложил отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату. Предполагается, что Трамп посчитал излишне агрессивную позицию республиканцев причиной их неубедительной победы на промежуточных выборах в Конгресс два года назад.