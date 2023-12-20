Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

Политолог Ярыгин: у Трампа есть три сценария после решения суда в Колорадо

Решение Верховного суда штата Колорадо о запрете Дональду Трампу участвовать в выборах 2024 года предполагает три различных сценария дальнейших действий. Об этом рассказал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с «Лентой.ру».

«То, что мы сейчас называем невозможностью баллотироваться, — это решение о том, что Трамп не может быть напечатан в бюллетени 5 января. Решение, принятое Верховным судом штата Колорадо, имеет свое правовое развитие и Дональд Трамп может его оспорить в Верховном суде США. Однако горизонт этого оспаривания ограничен временем, когда будут напечатаны бюллетени», — отметил эксперт.

В правовом контексте у Трампа есть сейчас порядка двух или трех недель, чтобы подать апелляцию. Он говорит, что будет апеллировать, чтобы отменить решение Григорий Ярыгин американист

Фото: Scott Morgan / Reuters

При этом Ярыгин отметил, что сейчас есть три сценария развития событий. В первом варианте Верховный суд США принимает к рассмотрению дело и выносит по нему решение сохранить все силе. При втором сценарии Верховный суд принимает дело и решает отменить действия Верховного суда штата Колорадо. При третьем сценарии Верховный суд не принимает к рассмотрению дело и применяет так называемую концепцию федерализма, по которой федеральное правительство спускает принятие решений на уровень штата. Как отметил эксперт, вероятность третьего сценария является очень высокой.

Запрет на участие в выборах в Колорадо ни влияет на исход выборов 2024 года

Американист также отметил, что решение суда не влияет на возможность избрания Трампа. Так как штат на протяжении многих лет голосует за демократов, победа Трампа в 2024 году в Колорадо маловероятна.

Чисто технически, Трамп не лишается той части выборщиков, на которых он рассчитывал. Никто не ожидает, что Колорадо вдруг проголосует за Дональда Трампа, и это очень маловероятная история, так как Джо Байден победил в 2020 году с большим перевесом в этом штате Григорий Ярыгин американист

Также эксперт обратил внимание, что аналогичное решение может быть принято в других частях страны. В случае его принятия в колеблющихся штатах это может негативно сказаться на возможном переизбрании Трампа. Таким образом, решение Колорадо «может стать механизмом выведения политика из гонки».

Что такое колеблющиеся штаты? Перечень американских штатов, где кандидаты-демократы и кандидаты-республиканцы имеют равные шансы на победу. В условиях политической системы США голоса подобных штатов играют решающую роль на выборах, так как исход голосования в них не может быть предопределен. Обычно под такими штатами подразумеваются: Висконсин, Пенсильвания, Миннесота, Аризона, Айова, Джорджия, Вирджиния, Флорида, Огайо, Мичиган, Невада и Северная Каролина.

Трамп может быть избран, даже находясь в тюрьме

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кроме того, эксперт отметил, что Трампа впереди ожидает целая череда судебных исков, как на уровне штатов, так и на федеральном уровне. В частности, судебные процессы пройдут в январе, феврале и два раза в марте. Как полагает американист, подобные дела не скажутся на поддержке кандидата среди республиканцев, но могут помешать сконцентрироваться на избирательной кампании, что особенно опасно во время супервторника, который состоится в марте следующего года.

Конечно, сейчас вся ситуация играет на его политический капитал. Но если кумулятивно скопится весь негатив из судебных разбирательств, то Трамп может начать терять поддержку. Однако сейчас он получает выгоды от подобной ситуации, так как он изображает из себя мученика и говорит о непрекращающейся на него охоте Григорий Ярыгин американист

При этом Ярыгин обратил внимание, что судебные иски никак не повлияют на возможность выдвижения на выборах и участия в них. По словам эксперта, даже гипотетическая посадка Трампа в тюрьму не повлияет на его право быть избранным и победить на выборах. Американист напомнил, что подобные прецеденты имели место во время всеобщих выборов 2016 года, когда победившие кандидаты находились за решеткой.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу, призывавшему к штурму Капитолия, участвовать в местных праймериз от Республиканской партии на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году. Избирательный штаб Трампа назвал данное решение ошибочным и заявил о планах подать апелляцию в Верховный суд США.