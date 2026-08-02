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08:01, 2 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам перечислили признаки опасного арбуза

Роскачество: Разрезанные арбузы — прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: An Shved / Unsplash

Разрезанные арбузы — прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Признаки опасной ягоды специалист перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Спеценко сообщила, что при выборе арбуза некоторые внешние признаки могут свидетельствовать о том, что он не соответствует критериям качества.

«В первую очередь необходимо смотреть на целостность корки. Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать, даже если продавец предлагает попробовать кусочек», — заметила специалист.

Еще один важный аспект, по ее словам, — состояние мякоти после разрезания.

«Если у нее рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах, от употребления такого арбуза стоит немедленно отказаться. Также должны насторожить желтые или коричневые прожилки вместо белых — это может указывать на нарушение условий выращивания или хранения и начало процессов гниения», — посоветовала эксперт.

Самая большая опасность арбуза — это бактерии, которые попадают внутрь через повреждения корки. Арбузы, лежащие прямо на земле или продающиеся разрезанными, — это идеальный инкубатор для кишечных инфекций

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Спеценко рассказала, что перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом или щеткой — только так можно смыть с корки уличную грязь и бактерии.

«Также стоит отказаться от покупки арбузов в несанкционированных точках торговли, особенно у обочин дорог, где нет условий для хранения и санитарного контроля. Каждый продавец должен иметь декларацию о соответствии от производителя, личную медицинскую книжку и информацию о юридическом лице — отсутствие этих документов — повод насторожиться», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. Здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.

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