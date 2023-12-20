Суд запретил Трампу участвовать в выборах в Колорадо

Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах в 2024 году

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, что даст Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд США. При этом 5 января заканчивается срок составления списков кандидатов на праймериз Республиканской партии.

В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года. Команда Трампа уверена, что к указанному сроку он сможет набрать 1478 делегатов, чего будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов.