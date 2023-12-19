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10:33, 19 декабря 2023Мир

Предсказано выдвижение Трампа на пост президента в марте

Предвыборная команда: Трамп обеспечит себе выдвижение на пост президента в марте

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена предвыборной команды Трампа.

«Предвыборная команда Трампа прогнозирует, что он может официально обеспечить свое выдвижение на пост президента от республиканцев к 19 марта, учитывая его лидерство в штатах, голосующих первыми», — передает агентство.

Как отмечает издание, команда Трампа уверена, что к указанному сроку он сможет набрать 1478 делегатов, чего будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые выберут кандидата на национальном съезде Республиканской партии в Милуок в июле следующего года. Уточняется, что предвыборный штаб в своих подсчетах основывается на публичных и внутренних опросах.

Ранее стало известно, что в случае переизбрания бывший президент планирует назначить лоялистов на большинство должностей, чтобы изменить внешнюю политику США. Отмечается, что он также раздумывает над сокращением военной помощи Украине.

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      Дарья Балацкая
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