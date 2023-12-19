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09:09, 19 декабря 2023Мир

Стало известно о планах США по внешней политике в случае переизбрания

Reuters: Трамп назначит лоялистов, чтобы изменить внешнюю политику США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп планирует назначить лоялистов на большинство должностей, чтобы изменить внешнюю политику США, в случае своего переизбрания в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который остается консультантом политика, заявил о планах экс-президента «ввести торговые тарифы на страны НАТО, если они не выполнят свои обязательства по расходованию не менее двух процентов своего валового внутреннего продукта», а также «сократить оборонную помощь Европе и экономические связи с Китаем». Кроме того, имеются планы по сокращению военной помощи Украине.

Дополнительно сообщается, что Трамп уже сформировал группу консультантов по внешней политике, которые получат ключевые должности при избрании. В частности, среди них Джон Рэтклифф, последний директор Национальной разведки при Трампе, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, а также Каш Патель, бывший сотрудник Трампа, который занимал несколько должностей в разведывательном и оборонном сообществах. Отмечается, что все перечисленные люди имеют большой опыт по внешней политике и пользуются личным доверием политика.

Ранее Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена, заявив, что США позволили Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». По его мнению, сейчас происходят действительно плохие вещи, однако их возможно остановить.

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      Максим Габриелян
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