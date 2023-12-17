Трамп предрек катастрофу на Ближнем Востоке из-за США

Трамп: ситуация на Ближнем Востоке грозит катастрофой по вине США

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что США позволили Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». По его мнению, сейчас происходят действительно плохие вещи, однако их возможно остановить.

«Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — предрек он.

Экс-президент добавил, что это утверждение также относится к конфликту на Украине, «возможно, даже и в большей степени».

Ранее Трамп раскритиковал решения действующего президента США Джо Байдена по Украине и Израилю. Он назвал политику главы государства безумием разжигателя войны. До этого Трамп заявил, что Байден допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.