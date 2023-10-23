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17:27, 23 октября 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Трамп: президент США Байден допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В этом действующего американского лидера обвинил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Его инстинкты ужасны — будь то ужасная катастрофа в Афганистане, Украина, наша полностью открытая южная граница или нападение на Израиль, которое никогда не произошло бы во время администрации Трампа. В нашей некогда великой стране царит огромный беспорядок», — сказал бывший президент.

Ранее Трамп заявил, что некомпетентное руководство Байдена приближает США к третьей мировой войне. По словам политика, Байден «понятия не имеет, что происходит».

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      Семен Александров
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