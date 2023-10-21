Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне

Трамп заявил, что политика Байдена приближает США к третьей мировой войне

Некомпетентное руководство американского президента Джо Байдена приближает США к третьей мировой войне. Об этом заявил бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам политика, Байден «понятия не имеет, что происходит».

Трамп добавил, что регистрация предвыборного штаба в Truth Social — единственное, на что у президента США хватило здравого смысла.

Ранее Трамп обвинил Байдена в начале кризиса на Украине и подчеркнул, что причиной к этому привела глупость политика. По мнению экс-президента США, именно нынешний американский лидер спровоцировал рост мировых цен на энергоносители, что якобы обусловило проведение Россией спецоперации на территории республики.

Несмотря на судебные преследования Дональд Трамп остается наиболее вероятным оппонентом Байдена на грядущих выборах президента США. 2 октября сообщалось, суд не стал запрещать ему участвовать в выборах как «мятежнику».