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19:27, 2 октября 2023Мир

Суд в США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу участвовать в выборах

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Верховный суд США не стал запрещать бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на список постановлений инстанции.

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — сказано в сообщении.

Ранее иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях, так как Конституция США запрещает занимать эти позиции «бунтовщикам и мятежникам».

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

Ранее Трамп заявил, что его шансы снова быть избранным на выборах 2024 году «близки к 100 процентам».

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    Анастасия Яланская
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